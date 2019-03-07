وجه عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، تحية إلى شباب ومتطوعي الدفاع المدني في إقليم الخروب، الذين اثبتوا بعد سيطرتهم على حريق معمل الفحم في جون، إنهم دائما في المقدمة، غير ابهين بالصعوبات. وأمل "الشفاء للمتطوع أنيس الحجار، وهي مناسبة لاعادة التاكيد على ضرورة انصاف هؤلاء وإصدار المراسيم،بعد أن صدر قانونهم".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله:لانصاف متطوعي الدفاع المدني وإصدار المراسيم بعد أن صدر قانونهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.