جريحة بتدهور سيارتها على أوتوستراد الصفرا

أفادت معلومات صحافية بأن جريحة سقطت في حادث سير على أوتوستراد الصفرا. وفي التفاصيل، أن سيارة انحرفت ليلا على المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرا كسروان، ما أدى إلى تدهورها في نزلة مسرب الأوتوستراد بإتجاه الطريق البحرية وإحتراقها وإصابة سائقتها بجروح مختلفة. وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني وعملت على إخماد حريق السيارة ونقل سائقتها إلى مركز كسروان الطبي في غزير للمعالجة.

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