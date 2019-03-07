أعلن خفر السواحل اليوناني عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفلين لدى غرق زورق للمهاجرين قرابة سواحل جزيرة ساموس اليونانية، موضحا أنه كان هناك 12 شخصاً على متن الزورق على الأقلّ، أما الطفلان فقد توفيا بعد وقت قليل من انتشالهما من المياه. وعثر على جثة رجل بعد ذلك بقليل.

كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل اليوناني: وفاة طفلين بعيد انتشالهما على أثر غرق زورق للمهاجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.