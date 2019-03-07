غوايدو يدعو أوروبا إلى تكثيف العقوبات على نظام مادورو

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أوروبا إلى تكثيف العقوبات على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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