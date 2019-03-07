انفجار قنبلة يتسبب في اندلاع حريق بخط لأنابيب نفط في كولومبيا

أعلنت شركة إيكوبترول الحكومية للنفط في كولومبيا إن قنبلة تسببت في اندلاع حريق في جزء من خط أنابيب تراساندينو في رابع هجوم يتعرض له خط أنابيب النفط هذا العام.

وأضافت الشركة في بيان أن الهجوم وقع في إقليم نارينو الغربي قرب الحدود مع الإكوادور.

ولفتت الشركة إلى ان خط الأنابيب لم يكن يضخ نفطا وقت الهجوم وإن الشركة تعمل من أجل السيطرة على الحريق.

ووقع أكثر من 12 هجوما على خطوط أنابيب كولومبية منذ بداية العام وحتى الآن. وظل خط أنابيب كانو ليمون الذي يبلغ طوله 780 كيلومترا مغلقا معظم أوقات العام الماضي بسبب وقوع أكثر من 80 تفجيرا.