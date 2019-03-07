هل يؤثر المطر على مزاج الإنسان؟.. دراسة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن دراسات عديدة أثبتت تأثير الأجواء الممطرة على حالة الإنسان المزاجية والنفسية.

ونشر الدكتور بيتر لانغميد جونز من بريطانيا دراسة تناولت بالتفصيل تحليلاً لسجلات الشرطة تخص 6 ملايين شخص. وتوصلت الدراسة إلى أن معدل الجريمة ارتفع مع ارتفاع درجة الحرارة إلى 18درجة مئوية.

هل يؤثر سقوط الأمطار على انتشار أنواع معينة من الجرائم؟

بحسب ما ذكرت "الجارديان"، فإن عددًا من الأبحاث وجدت أن بعض أنواع الجرائم تنتشر بشكل كبير حين تهطل الأمطار بكثافة، مضيفًا "هناك ارتباط قوي بين الأمطار الغزيرة والجرائم المرتبطة بالعنف، لاسيما العنف المنزلي".

ونقلت "الجارديان" عن الخبيرة في مجال التعامل مع المجرمين العنيفين، الدكتورة كيري نيكسون، قولها إن الناس "يميلون إلى عدم الخروج وارتكاب الجرائم خلال سوء الأحوال الجوية، لذلك تتحول أعمال العنف إلى داخل المنزل".

ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، كانت دراسة أجريت عام 1997، خلصت إلى أن سلوك الأطفال يتغير كذلك ويصبح أكثر عنفا حين يكون الضغط الجوي منخفضا.

وفي عام 2009، توصل تحقيق أجرته "نيويورك تايمز" إلى أن معدلات جرائم القتل في نيويورك انخفضت بشكل ملحوظ في الأيام الممطرة.

ويرجح العلماء أن السبب في حدود ذلك يعود إلى الأيونات الموجبة في الغلاف الجوي، التي تزيد من ضغط الدم.

هذا ويقول الخبراء إن المرأة تكون أكثر تأثرًا من الناحية النفسية بسوء الأحوال الجوية مقارنة مع الرجل.