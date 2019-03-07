البشير يعين محافظاً جديداً للبنك المركزي السوداني

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قالت رئاسة الجمهورية في بيان، الأربعاء، إن الرئيس السوداني عمر البشير أقال محافظ البنك المركزي محمد الزبير.
وقال البيان، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل، إن البشير عين حسين يحيى جنقول، نائب الزبير، في منصب محافظ البنك المركزي.
وكان البشير قد عين الزبير في سبتمبر من العام الماضي، خلفاً لمساعد محمد أحمد الذي كان يقوم بمهام المحافظ بالإنابة بعد وفاة المحافظ الأسبق حازم عبد القادر.
ويعاني السودان من ضائقة اقتصادية أثرت على إيراداته من النقد الأجنبي، وساهمت في انخفاض العملة الوطنية السودانية كثيراً.
المصدر: العربية.نت
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