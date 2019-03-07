أردوغان يتحدى واشنطن: متمسكون بصفقة إس-400 الروسية

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده لن تتراجع مطلقاً عن شراء منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي الروسية، مضيفاً أن أنقرة ربما تدرس لاحقاً حيازة منظومة صواريخ إس-500.
وكانت واشنطن حذرت في وقت سابق من أن الحصول على منظومة إس-400 قد يهدد صفقات الصناعات الدفاعية بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وأعلنت أمس أنها تنوي إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا.
وفي مقابلة مع “قناة 24″، قال أردوغان إنه يجب ألا تسعى الولايات المتحدة لتأديب تركيا من خلال إجراءات تجارية، مضيفاً أن تركيا لديها إجراءاتها التي أعدتها.
وعن سوريا، قال أردوغان إنه ليس بوسع تركيا أن تقبل تسليم السيطرة على منطقة آمنة مزمعة في شمال سوريا إلى أي جهة أخرى.
وأضاف أنه إذا لم تستطع الولايات المتحدة استعادة الأسلحة التي قدمتها لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا فعليها تسليمها لتركيا.
المصدر: أنقرة – وكالات
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