إسرائيل تستعد لمواجهة تهريب إيران للنفط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن البحرية الإسرائيلية قد تتخذ إجراء ضد تهريب إيران للنفط، داعياً القوى العالمية لإحباط أي محاولة من طهران لتفادي العقوبات الأميركية.

وأبلغ نتنياهو ضباط البحرية بأن إيران لا تزال تتبع إجراءات سرية لشحن الوقود مثلما كانت تفعل قبل إبرامها الاتفاق النووي عام 2015، مؤكداً: “تحاول إيران التحايل على العقوبات من خلال تهريب النفط خفية عبر مسارات بحرية. وبناء على مدى تلك المحاولات، سيكون للبحرية دور أكثر أهمية في وقف هذه الأفعال الإيرانية”.

وأضاف: “أدعو المجتمع الدولي كله إلى وقف محاولات إيران للالتفاف على العقوبات عن طريق البحر، وقطعاً، بأي وسيلة (أخرى)”.

وانسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، العام الماضي من هذا الاتفاق، وأعاد فرض بعض العقوبات بهدف وقف صادرات إيران النفطية تماماً.

من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تأمل في الانتهاء من إعداد الجزء الخاص بها من الآلية الأوروبية التي تسمح لها بالالتفاف على العقوبات الأميركية، خلال أسبوعين، أي بحلول نهاية السنة الإيرانية في 20 آذار/مارس.

كما أشار عراقجي إلى أن إيران أصبحت لديها صورة أوضح عن آلية عمل الآلية الجديدة، وأن مديرها سيزور طهران لإجراء محادثات قريباً.

المصدر: – قناة العربية، العربية.نت