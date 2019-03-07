غزة.. مقتل طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي

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قتل طفل فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات دارت ليل الأربعاء-الخميس على الحدود بين قطاع غزة والدولة العبرية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

وقال أشرف القدرة، المتحدّث باسم الوزارة، إن الطفل سيف الدين عماد ناصر أبو زيد (15 عاماً) توفي متأثّراً بجروحه التي أصيب بها شرق غزة قبل ساعات قليلة.

من جهة ثانية، أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت ليل الأربعاء-الخميس على مواقع عدة تابعة لحركة حماس في جنوب القطاع ردّاً على بالونات حارقة أطلقت منه باتّجاه جنوب الدولة العبرية، من دون أن تتسبّب بخسائر في الأرواح.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن “أربع غارات إسرائيلية استهدفت الميناء الجديد غرب خان يونس”، مشيراً إلى أن اثنتين منها “نفّذتا بطائرات استطلاع، والأخريان شنّتهما مقاتلة من طراز أف 16”.

وبحسب مصدر فلسطيني آخر، فإن غارة استهدفت موقعاً لحماس غرب خان يونس “ولم يبلغ عن وقوع إصابات لكن الأضرار المادية كبيرة”.

وتتواصل التظاهرات الفلسطينية كل أسبوع عند الجدار الحدودي.

ومنذ بدء هذه الاحتجاجات في 30 آذار/مارس العام الماضي، قتل 251 فلسطينياً على الأقل غالبيتهم على الخط الحدودي الفاصل مع إسرائيل، والآخرون بقصف مدفعي أو ضربات جوية.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ العام 2008.

المصدر: ـ العربية.نت