الاحتلال يهدم منزل الأسير عاصم البرغوثي في كوبر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الأسير عاصم البرغوثي في قرية كوبر شمال مدينة رام الله.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها الجرافات قد اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة خلال ساعات الليل الفائت.

وتأتي عملية الهدم هذه بذريعة أن الأسير عاصم البرغوثي شارك في عملية إطلاق نار في كانون الأول/ ديسمبر الماضي في "غفعات أساف"، والتي قتل فيها اثنان من جنود الاحتلال، وأصيب جندي ثالث.

يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد صادقت، الإثنين الماضي، على الأمر العسكري القاضي بهدم منزل الأسير البرغوثي، على أن تنفذ عملية الهدم خلال أيام.

وكان جيش الاحتلال قد سلم عائلة الأسير البرغوثي بلاغا بهدم منزلها، وأمهلت سلطات الاحتلال عائلة البرغوثي حتى تاريخ 23.1.2019، لتقديم التماس على قرار هدم منزلها، إلا أن المحكمة العليا ردت الاستئناف الذي تقدمت به العائلة.

يشار إلى أن عاصم البرغوثي هو أسير محرر، وقد أمضى نحو 11 عاما في سجون الاحتلال. أما والده عمر البرغوثي (66 عاما) فقد أمضى نحو 28 عاما في سجون الاحتلال.

ويدعي جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) أن عاصم البرغوثي شارك في عملية مستوطنة "عوفره"، والتي أصيب فيها عدد من المستوطنين.