حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار محلية متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، ما بين غائم جزئيا حتى غائما، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون أقل بقليل من المعدلات السنوية لهذا الموسم.
ويحتمل أن تسقط أمطار محلية متفرقة في شمالي البلاد، كما يحتمل أن تسقط أمطار محلية خفيفة وسط البلاد بعد ساعات ظهر اليوم.
أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 14 – 6، الخالصة (كريات شمونه) 16 – 7، صفد 11 – 6، طبرية 18 – 9، الناصرة 14 – 8، حيفا 17 – 10، يافا 18 – 10، القدس المحتلة 12 – 8، عسقلان 17 – 12، عين جدي 23 – 16، بئر السبع 17 – 10، أم رشرش (إيلات) 24 – 13.
ويوم غد، الجمعة، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتقترب من المعدلات السنوية، ويكون الطقس ما بين صاف حتى غائم جزئيا.
ويتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة السبت، كما يتوقع أن يكون الطقس صافيا ولطيفا خلال ساعات النهار، وباردا نسبيا خلال ساعات الليل.
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