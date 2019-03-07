طائرات الاحتلال تقصف محيط الميناء الجديد غرب خان يونس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصفت طائرات الاحتلال الحربية، خلال ساعات الليل الفائت، موقعا تابعا للقوة البحرية لحركة حماس في محيط الميناء الجديد على شاطئ خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الهجوم كان ردا على إطلاق البالونات الحارقة وإطلاق صاروخ من قطاع غزة يوم أمس.

وكانت قد انطلقت صافرات الإنذار في "المجلس الإقليمي أشكول"، يوم أمس، وتم تفعيل منظومة "القبة الحديدية".

ورجحت التقارير الإسرائيلية الأولية أن يكون الصاروخ قد سقط في منطقة مفتوحة، ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

من جهتها أكدت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال شنت غارات على أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأكدت المصادر أن الطائرات استهدفت أرضا خالية في محيط الميناء الجديد غرب خان يونس، كما أغارت مرة ثانية على ذات المنطقة، مما أحدث دوي انفجارات ضخمة.