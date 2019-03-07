انت الان تتابع تفاصيل خبر شهيد وجرحى في استهداف جيش الاحتلال لمسيرة العودة بغزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 08:36 صباحاً - استشهد فتى فلسطيني متأثراً بجراحه جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة "العودة"، شرقي غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر اليوم الخميس، أن "الطفل سيف الدين أبو زيد (15 عاماً)، استُشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها شرقي غزة، قبل ساعات قليلة".

وتظاهر العشرات من الفلسطينيين، أمس الأربعاء، قرب السياج الأمني الفاصل قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 4 منهم بإصابات مختلفة، من بينهم الطفل أبو زيد.

ويتظاهر فلسطينيون في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة ودولة الاحتلال، منذ أواخر مارس 2018.

وتطالب المسيرات بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، وهو ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف.