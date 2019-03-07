شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:44 صباحًا, 7 مارس 2019 م المناطق_واس استشهد فتى فلسطيني نتيجة إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمظاهرات نظمت اليوم على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة الدكتور أشرف القدرة في تصريح صحفي إن الفتى سيف الدين أبوزيد (15 عامًا) استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها شرقي مدينة غزة.

وكان القدرة قد أعلن في وقت سابق اليوم عن إصابة خمسة فلسطينيين بجروح مختلفة إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين بالمظاهرات الليلية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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