الان تتابع قتلى وجرحى بينهم قيادي حوثي في الجوف اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365: قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي ميداني في مواجهات مع قوات الجيش اليمني شمال محافظة الجوف. واندلعت المواجهات بعد محاولة الميليشيا التسلل إلى جبال الربعة بين محافظتي الجوف وصعدة، إلا أن الجيش أحبط المحاولة، ما أسفر عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا بينهم مشرفها في الجبهة عارف سالم مشير الغري، من مديرية رازح بمحافظة صعدة، وجرح آخرين، حسب ما ذكر موقع الجيش اليمني “سبتمبرنت”.

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