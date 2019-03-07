شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تناقش اتفاقيتين بشأن إنشاء 4 محطات تحلية بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

وتعقد اللجنة اجتماعين يومى الاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2019 بشأن اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه البحر فى محافظة جنوب سيناء بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتى، وقرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2019 بشأن اتفاقية قرض إضافى لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12/7/2018 بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية بمبلغ 25 مليون دينار كويتى .