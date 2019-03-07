"التخطيط": نبحث مع "التضامن" فصل الموظفين متعاطي المخدرات

كتب: محمد أسامة رمضان

قال رامي جلال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تقدم عقوبة رادعة لمتعاطي المخدرات، قد تصل إلى الفصل، موضحا أن وزارة التخطيط تبحث مع وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية توقيع الكشف الطبي على الموظفين، لإثبات تعاطي المخدرات ومن يتبث عليه ذلك سيفصل.

وأضاف "جلال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية خلود زهران على شاشة "ON E"، أن الدكتور مصطفى مدبولي قال في اجتماع مجلس الوزارء، أمس، إن بعض الهيئات لا توجد بها هذه العقوبة الرادعة،...