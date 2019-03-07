مصدر ليبي لسبوتنيك: تجهيز قوة عسكرية كبيرة للقيام بمهمة جديدة بعد تطهير الجنوب

أعلن مصدر عسكري ليبي في مدينة بنغازي شرقي البلاد لوكالة "سبوتنيك" أن القيادة العامة للجيش الليبي تقوم بتجهيز قوة عسكرية كبيرة من اللواء 106 مجحفل قوامها 500 عربة عسكرية ثقيلة وخفيفة من مدينة بنغازي للقيام بمهمة جديدة بعد الانتهاء من تطهير الجنوب الليبي بالكامل.
وكانت مصادر ليبية أكدت لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن هناك تحركات للجيش الليبي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة شرقي البلاد، من أجل تأمين العاصمة، طرابلس.
يشار إلى أن نشطاء وإعلاميين ليبيون قد أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي حملة باسم "تأمين العاصمة".
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