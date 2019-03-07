مقتل فلسطيني بنيران الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات دارت ليلاّ في غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، مقتل فلسطيني خلال مواجهات دارت ليلاً على الحدود الشرقية لقطاع غزة وفي وقت سابق أفاد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن 4 فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، إلا أن جراحهم متفاوتة وجرى نقلهم لمستشفى الشفاء في غزة لتلقي العلاج.

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