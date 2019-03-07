الحوثي:كان الأولى بالسودان انهاء أزمة شعبه بدل استمرار سفك دماء مجنديه باليمن

أعلن القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد على الحوثي، إن السودان عزز قواته المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن، بمقاتلين بدلا عن الذين خسرهم في المعارك.

ورأى في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "كان الأولى بهذا النظام ان يسد عجز الاقتصاد أقل تقدير بمقايضة السعودية وحلفائها إنهاء الأزمة الذي يعاني منها أبناء الشعب السوداني العزيز مقابل استمرار سفك دماء مجنديه". وقال: "لكن يبدو أن النظام لا يتقن غير سفك الدماء بالداخل والخارج". ونصح الحوثي المعارضة السودانية بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني.

وقال: "كما أنصح الشعب السوداني بمطالبة نواب الشعب برفض الطوارئ للسبب ذاته. فلن يفي النظام بوعد غير الطوارئ".