زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر شرقي منطقة أمبونتي في بابوا غينيا الجديدة. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 133 كيلومترًا، وعند التقاء دائرة عرض 4.1824 درجة جنوبًا مع خط طول 142.9124 درجة شرقًا. و لم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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