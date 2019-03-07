هواوي الصينية تقاضي الحكومة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

ذكرت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات اليوم الخميس أنها رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية للطعن على قانون يحظر على الوكالات الحكومية استخدام منتجات الشركة بسبب مخاوف أمنية.

وقال قوه بينج، رئيس مجلس إدارة الشركة إن القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ليس فقط غير قانوني ، ولكنه يقيد أيضا (قدرة) شركة هواوي في الدخول بمنافسة عادلة ، مما يضر بالمستهلكين الأمريكيين في نهاية المطاف".

وتم رفع الدعوى في محكمة جزئية بمدينة بلانو في ولاية تكساس.

وذكر قوه أن الولايات المتحدة "أخفقت مرارا في تقديم أي دليل يدعم قيودها على منتجات هواوي .. واضطررنا لاتخاذ هذا الإجراء القانوني كملاذ أخير ومناسب".

يشار إلى أن التوترات المثارة بشأن هواوي أضافت مزيدا من التوتر للعلاقات الأمريكية الصينية خلال الأشهر القليلة الماضية، مع خوض البلدين حربا تجارية ممتدة.