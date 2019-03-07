فنزويلا تعتقلا صحفيا أمريكيًا​ ومساعده لساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس - (د ب أ):

اعتقلت قوات الأمن الفنزويلية صحفيا أمريكيا ومساعده في فنزيلا، أمس الأربعاء، من أجل استجوابهما، ثم أطلقت سراحهما لاحقا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن ضباط الأمن داهموا منزل كودي ويدل وكارلوس كاماتشو، واعتقلوهما وصادروا ما بحوزتهما من معدات.

وأفاد الاتحاد الوطني للعاملين بالصحافة ، في فنزويلا بأن كودي وكارلوس اعتقلا وتم اقيادهما إلى مقر للشرطة العسكرية للاستجواب، ثم تم إطلاق سراحهما لاحقا.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت فنزويلا بإطلاح سراح الشخصين ، ووصفت رئاسة مادورو بأنها "غير شرعية".