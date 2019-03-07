​حدث ليلًا| تحذيرات حكومية بفصل متعاطي المخدرات.. وقصف إسرائيلي في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهد ليل أمس الأربعاء والساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث الهامة علي الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

انهيار أرضي على مساحة 20 مترًا في قرية كفر تصفا بالقليوبية

شهدت قرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، انهيار أرضى داخل ميدان القرية بطول 5 أمتار وغرض 4 أمتار وعمق 3 أمتار.

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بالأسماء.. إصابة سيدتين وإنقاذ رجل ونجليه في سقوط أسانسير من الطابق السابع بفيصل

أصيبت سيدتان في حادث سقوط أسانسير من الطابق السابع بمنطقة فيصل، فيما نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة من رجل ونجليه عقب سقوط أسانسير.

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كرم جبر: الحكومة لا تملك غلق أو دمج المؤسسات الصحفية – فيديو

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الاجتماع الذي عقد بالأمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبحضور وزراء التضامن والتخطيط والمالية لم يتطرق لدمج المؤسسات الصحفية أو غلق المؤسسات أو تحويل الصحف الورقية إلى مواقع إليكترونية.

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التخطيط: تعديلات تشريعية لفصل متعاطي المخدرات من الحكومة

قال رامي جلال، المتحدث باسم وزارة التخطيط، إن الدولة تعمل حاليًا على وضع تعديلات تشريعية لفصل العاملين والموظفين بالدولة الذين يثبت تعاطيهم المخدرات، وربط هذه التعديلات أيضًا بقانون الخدمة المدنية.

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محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل إصابة 24 طالبًا ومعلمًا خنقًا بالكلور

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن واقعة تسريب كلور من إحدى محطات المياه وتسببه في إصابة 24 من طلاب ومعلمين مجمع مدارس السيوف القريبة من المحطة قيد التحقيق.

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صندوق مكافحة الإدمان: الترامادول رقم واحد في نسب التعاطي بمصر

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق قدم خدمات العلاج العام الماضي إلى 116 ألف مريض إدمان، واحتل مخدر الترامادول المرتبة الأولى في نسب التعاطي يليه الحشيش ثم الأستروكس.

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عضو "غرفة السياحة" يُحذر راغبي العمرة من السماسرة: "يقدمون عروضًا وهمية"

حذر عاطف بكر عجلان، عضو لجنة الحج والعمرة بغرفة السياحة، من التعامل مع أشخاص وشركات وهمية تقدم عروضا غير منطقية لتأدية مناسك العمرة بمناسبة احتفالات عيد الأم خلال هذا الشهر بأسعار غير منطقية من الأساس.

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وكيل البرلمان يكشف تفاصيل إنشاء هيئة رسمية للرد على الشائعات

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الشائعات باتت ظاهرة مقلقة تعاني منها مصر والكثير من الدول وبعض الشائعات، والتي تؤثر على الاقتصاد وأسواق المال والسلم الاجتماعي والثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

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"مستقبل وطن": نؤيد التعديلات الدستورية لأهميتها في استقرار الدولة

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يقود حالة الحراك السياسي في مصر.

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محافظ قنا يحضر حفل زفاف عروس من إحدى دور الأيتام

شارك اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، مساء الأربعاء، في حفل زفاف عروس من دار الرحمة للأيتام بنجع حمادى بإحدى قاعات الأفراح بالمحافظة.

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منى أنيس: هذه حقيقة مقولة "مفيش فايدة" للزعيم سعد زغلول

قالت منى أنيس، مدير قسم التحرير بدار الشروق للطباعة، إن الزعيم الراحل سعد زغلول زعيم ثورة 1919 التي تحل ذكرى مئويتها، كانت شخصية استثنائية مرت عبر التاريخ المصري.

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طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، غارات على أهداف في قطاع غزة، دون أن يتم الإبلاعغ عن وقوع إصابات.

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بوتفليقة يغادر المستشفى.. ووضعه الصحي حرج

أفادت وسائل إعلام سويسرية، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خرج من المستشفى السويسرية التي يتلقى بها العلاج، ووضعه الصحي حرج، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 4 بنيران إسرائيلية في غزة

ذكر تقرير إخباري أن فتى فلسطينيا قتل متأثرا بجراحه، وأصيب أربعة آخرون بنيران إسرائيلية شرقي مدينة غزة.

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