شاهد.. إحباط تهريب زجاجات خمر في خزانات مياه بالسعودية

السعودية- ليندا سليم:

أحبطت مسؤولي الجمارك السعودية محاولة إدخال مهربين مئات الآلاف من زجاجات الخمر والحبوب المخدرة، إلى داخل المملكة في العشرة الأيام الماضية.

وأظهر مقطع فيديو ضبط مئات الآلاف من زجاجات الخمر في منفذ البطحاء، خبأها المخربون داخل أحد خزانات المياه للتضليل، لكن تم اكتشافها.

واستعرض الفيديو الكميات المضبوطة من الخمور والمخدرات في الأيام العشرة الماضية؛ حيث نقل رجال الجمارك كميات كبيرة منها؛ فيما حالت الجهود المبذولة لمواجهة تلك السموم دون دخولها إلى البلاد.

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