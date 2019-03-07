قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات في مسعى لتأمين الإفراج عن رهائن أمريكيين محتجزين في الخارج، لكن رفض تحديدفي أي دول.
وأدلى ترامب بهذه التصريحات لصحفيين في البيت الأبيض.
وكان ترامب قد أعلن في 26 فبراير
وصرح حينها أنّ "استعادة الرهائن الأمريكيين أولوية لإدارتي، ومع تحرير داني، نكون قد تمكنّا من إطلاق سراح 20 محتجزاً أمريكياً منذ انتخابي".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: نتفاوض للإفراج عن رهائن أمريكيين بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.