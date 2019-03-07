ترامب: نتفاوض للإفراج عن رهائن أمريكيين بالخارج

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات في مسعى لتأمين الإفراج عن رهائن أمريكيين محتجزين في الخارج، لكن رفض تحديد

في أي دول.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات لصحفيين في البيت الأبيض.

وكان ترامب قد أعلن في 26 فبراير

الماضي عن تحرير مواطن أمريكي اختطف قبل 18 شهراً في صنعاء.

وصرح حينها أنّ "استعادة الرهائن الأمريكيين أولوية لإدارتي، ومع تحرير داني، نكون قد تمكنّا من إطلاق سراح 20 محتجزاً أمريكياً منذ انتخابي".