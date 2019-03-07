أعلنت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس أن وفداً من مكتبها سيتوجه إلى فنزويلا الأسبوع المقبل لتقييم الوضع هناك.

وأعربت باشليه أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، عن قلقها إزاء "دوامة الاتجاهات المتسارعة والسلبية للغاية" في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وأضافت: "يكشف الوضع في فنزويلا بوضوح الطريقة التي يمكن أن تؤدي فيها انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية إلى تراجع الحقوق الاقتصادية والمدنية".

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة سترسل وفداً إلى فنزويلا لتقييم الأوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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