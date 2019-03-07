فنزويلا تفرج عن صحفي أميركي بعد احتجازه لساعات

أفرجت السلطات الفنزويلية عن الصحفي الأميركي كودي ويدل مساء الأربعاء ،بعد اعتقاله في صباح اليوم ذاته، حسب ما ذكرت محطة "دبليو.بي.إل.جي لوكال 10) التلفزيونية ومقرها ميامي.

وقال المحطة، وهي واحدة من وسائل إعلام عمل لها ويدل، أن الصحفي الأميركي متواجد في المطار الرئيسي بمنطقة كراكاس انتظاراً للصعود على متن طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة. ولم تكشف المحطة عن مصادرها بشأن إطلاق سراحه لكنها قالت إن والدته «تنفست الصعداء» لدى سماع النبأ.

وكانت قوات الأمن الفنزويلية اعتقلت صحفياً أميركياً ومساعده في فنزيلا ، أمس الأربعاء، من أجل استجوابهما، ثم أطلقت سراحهما لاحقا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن ضباط الأمن داهموا منزل كودي ويدل وكارلوس كاماتشو، واعتقلوهما وصادروا ما بحوزتهما من معدات.

وأفاد الاتحاد الوطني للعاملين بالصحافة ، في فنزويلا بأن كودي وكارلوس اعتقلا وتم اقيادهما إلى مقر للشرطة العسكرية للاستجواب، ثم تم إطلاق سراحهما لاحقاً.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت فنزويلا بإطلاح سراح الشخصين، ووصفت رئاسة مادورو بأنها "غير شرعية".