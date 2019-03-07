استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مواجهات على حدود غزة

استشهد فتى فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مواجهات دارت ليل أمس على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

وقال أشرف القدرة المتحدّث باسم الوزارة "استشهد الطفل سيف الدين عماد ناصر ابو زيد (15 عاماً) متأثّراً بجراحه التي أصيب بها شرق غزة قبل ساعات قليلة".

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