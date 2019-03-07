كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: نتفاوض للإفراج عن رهائن أمريكيين في الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، عن إجراء الولايات المتحدة مفاوضات في مسعى لتأمين الإفراج عن رهائن أميركيين محتجزين في الخارج، لكن رفض تحديد في أي دول.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات لصحفيين في البيت الأبيض- بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكان ترامب قد أعلن في 26 فبراير الماضي، تحرير مواطن أمريكي اختطف قبل 18 شهرًا في صنعاء.

وصرح حينها بأنّ "استعادة الرهائن الأميركيين أولوية لإدارتي، ومع تحرير داني، نكون قد تمكنّا من إطلاق سراح 20 محتجزًا أمريكيًا منذ انتخابي".