غزة: استشهاد فتى برصاص الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد فتى وأصيب 4 آخرون، الليلة الفائتة، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات مع شرق مدينة غزة مع متظاهرين مشاركين في فعاليات "الإرباك الليلي".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، في الساعات الأولى من فجر اليوم، الخميس، إن الطفل سيف الدين عماد ناصر أبو زيد (15 عاما) قد استشهد متأثرا بجراح أصيب بها شرق غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة في المكان الذي احتشد فيه عشرات المتظاهرين للمشاركة في فعاليات "الإرباك الليلي".

وذكر أن المتظاهرين أشعلوا الإطارات المطاطية، وأطلقوا المفرقعات الصوتية، ضمن فعاليات "الإرباك" التقليدية.

وكانت قد توقفت فعاليات "الإرباك الليلي" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد تفاهمات توصلت إليها وساطات مصرية وقطرية وأممية؛ يقوم الاحتلال بموجبها بتخفيف حصاره على القطاع المتواصل منذ أكثر من 13 عامًا، من خلال توسيع مساحة الصيد، والسماح بإدخال المساعدات المالية القطرية إلى غزة، وغيرها.

ورفضت حركة "حماس" في كانون الثاني/ يناير الماضي استلام الدفعة الثالثة من أموال المنحة القطرية؛ لتلكؤ سلطات الاحتلال في إدخالها، وتنكّرها للتفاهمات التي رعاها الوسطاء.

وتشمل فعاليات "الإرباك الليلي" إشعال الإطارات التالفة، إضافة إلى تشغيل أغان ثورية وأصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت، مع إطلاق أضواء الليزر تجاه الجنود المتمركزين قرب السياج.

وتهدف الوحدة من خلال عملها الليلي إلى إبقاء جنود الاحتلال في حالة استنفار دائم على الحدود لاستنزافهم وإرباكهم، بحسب القائمين عليها.