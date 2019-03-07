شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6ر5 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:40 صباحًا, 7 مارس 2019 م ضرب زلزال بلغت قوته 6ر5 درجات على مقياس ريختر شرقي منطقة أمبونتي في بابوا غينيا الجديدة أمس.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 133 كيلومترًا، وعند التقاء دائرة عرض 4.1824 درجة جنوبًا مع خط طول 142.9124 درجة شرقًا.

و لم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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