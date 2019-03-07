تحرير امرأة و 14 طفلا ايزيديا

الخليج 365/ بغدادتمكنت قوات سوريا الديمقراطية، من تحرير امراة و14 طفلا ايزيديا من الباغوز.

وذكر موقع ايزيدي 24 ان “قسد حررت امرأة ايزيدية و 14 طفلا ايزيديا"، مبينا ان " المرأة تدعى نادية بركات قاسم، من أهالي سنجار".

واضاف ان "داعش قام باختطافهم خلال اجتياحه لسنجار في آب عام 2014"، مشيرا الى ان "تحريرهم تم خلال عمليات إجلاء الدواعش وعائلاتهم من الباغوز و التي تعتبر آخر معاقل التنظيم".



وتابع الموقع ان "قوات سوريا الديمقراطية ستسلم نادية، والأطفال لمجلس البيت الإيزيدي بإقليم الجزيرة على أمل تسليمهم الى ادارة قضاء سنجار و بعدها إلى ذويهم".