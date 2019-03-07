التحالف ينفذ سابع عملية إنزال جوي لقبائل حجور اليمنية

نفذت مقاتلات التحالف العربي، فجر الخميس، عملية إنزال جوي هي السابعة لدعم انتفاضة قبائل حجور، شمال شرق محافظة حجة، شمالي غرب اليمن، بعد مرور أكثر من 50 يوما على حصار المنطقة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.



وذكرت مصادر قبلية، لـ"العين الإخبارية"، أن مقاتلات التحالف نفذت عملية إنزال هي الثالثة خلال الأسبوع الجاري والسابعة منذ أسبوعين، حيث تضمنت مساعدات إنسانية ودوائية وذخائر.



وأوضح المصدر أن تحالف دعم الشرعية أنزل أيضاً أسلحة نوعية ضمن دعم مقاومة أبناء مديرية كشر ضد الهجمة الإرهابية لمليشيا الحوثي.

في السياق نفسه، نفت قبائل حجور تحقيق الحوثيين أي تقدم ميداني وهمي، مؤكدة أن أبطال القبائل ثابتون في مواقعهم ويخوضون معركة الكرامة، وأن ما تروجه المليشيا من شائعات ليس بجديد عليها.







ولفت بيان صادر عن قيادة قبائل حجور إلى أنها وقفت أمام التطورات التي شهدتها مديرية كشر والحرب العدوانية التي شنتها مليشيا الإرهاب الحوثية على المنطقة، وارتكابها مختلف الجرائم واستخدامها الصواريخ وفرض حصار جائر على المديرية من جهاتها الأربع ومنع الغذاء والدواء.



وثمنت القبائل مساندة قوات التحالف العربي، مؤكدة وحدة كلمتهم لإسقاط رهان المليشيا المعتدية وإفشال مشروعها الإجرامي.

