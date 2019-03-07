شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: المواجهة الشاملة للإرهاب تشمل تجفيف منابع تمويله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الباحث الحقوقى، هيثم شرابى، أن المواجهة الشاملة والمباشرة للإرهاب والدول الداعمة له تمثل توجها رئيسيا فى توجهات الدولة المصرية لتجفيف منابع تمويلهم، قائلا: "كنا نسمع تصريحات غير مباشرة تتحدث عن أهل الشر ومن يدعمهم ومن يمولهم ويوفر لهم الملاذ والسلاح بدون تسمية لأى دولة أو جهة".

وأضاف الباحث الحقوقى، لـ"الخليج 365 "أصبح من الضرورى أن نسمى الأشياء بأسمائها، ومن ثم نذكر الدور الذى تقوم به قطر وتركيا فى دعم الإرهاب".

ولفت هيثم شرابى، إلى أن أهمية تصريحات سامح شكرى وزير الخارجية بشأن مواجهة الإرهاب لدحره والقضاء عليه، تأتى لأنها على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وكان سامح شكرى وزير الخارجية، أكد أن مصر ستستمر، مع أشقائها من الدول العربية فى محاربة التطرف والإرهاب، فى مواجهة لا هوادة فيها حتى دحر هذا الخطر تماماً ونهائياً من المنطقة.