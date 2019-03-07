شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: زيادة الاحتياطى النقدى لــ44مليار دولار مكسب كبير لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 44.06 مليار دولار مكسب للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن أى زيادة فى الاحتياطى النقدى تمثل ميزة جديدة تضاف للدولة المصرية، ولفت إلى أن الدولة تستطيع من خلال هذا المخزون النقدى أن تلبى احتياجاتها من السلع الأساسية.

وأضاف "عبده"، لــ"الخليج 365"، أنه جرى العرف دوليا على أن الاحتياطى النقدى المناسب يجب أن يكفى لقضاء احتياجات الدولة من السلع الأساسية لمدة 3 شهور، متابعا: "أما الاحتياطى النقدى الذى تمتلكه مصر حاليا يكفى لقضاء احتياجاتنا من السلع الأساسية لمدة 8 شهور ونصف، ومن ثم فإن هذه الزيادة تمثل إضافة جيدة لوضع الاقتصاد المصرى".

وأوضح الخبير الاقتصادى أن الدولة المصرية تحترم التزاماتها الخارجية وتقوم بسداد ديونها فى الوقت المناسب، لافتا إلى أن وزير المالية أعلن منذ أسابيع عن طرح أذون خزانة بقيمة 3 مليارات دولار، وقامت مصر بسداد الديون المستحقة، كما أن البنك المركزى عليه أن يعلن تفاصيل الزيادة بالكامل من الأموال التى أضيفت للاحتياطى النقدى، وكذلك الديون التى دفعتها الدولة خلال هذه الفترة، موضحا أنه فى كل الأحوال تمثل زيادة الاحتياطى النقدى ميزة جديدة تضاف إلى الاقتصاد المصرى.