منافس نتنياهو يتعهد بالانفصال عن الفلسطينيين في حالة فوزه في الانتخابات

حسن محرم
تعهد الحزب المنافس لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالانفصال عن الفلسطينيين في حالة فوز الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية أن حزب الأزرق والأبيض الإسرائيلي، تعهد بتبني سياسة الانفصال عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، دون الإشارة إلى دعم هدف الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة.
وأشارت الوكالة إلى أن الحزب المنتمي لتيار الوسط يشكل أكبر تهديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
لكن توقع الرجل الثاني في الحزب المناوئ...
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