مصدر نيابي يقلل عبر "الحياة" من فاعلية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء

قلل مصدر نيابي في حديث لصحيفة "الحياة" من امكان فاعلية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ونجاحه في محاكمة المسؤولين. وقال: "إن المجلس الأعلى سيصطدم بعقبة كبيرة، وسيبقى مقيدا بأمور كثيرة وأهمها ما لم يصار الى تعديل موضوع موافقة ثلثي اعضاء المجلس النيابي، لطلب الإحالة على المجلس الأعلى". وزاد: "تبقى العبرة ايضا بالتنفيذ".

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