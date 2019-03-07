الجيش اليمني يحبط محاولة "أنصار الله" استعادة جبال في الجوف

دارت مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، وجماعة "أنصار الله" الحوثيين في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية. ولفت موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إلى ان "مواجهات اندلعت عقب محاولة مليشيا الحوثي التسلل باتجاه جبال الربعة الاستراتيجية الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة". وأضاف أن "قوات الجيش تمكنت من إفشال المحاولة، وتكبيد المليشيا عددا من القتلى، بينهم مشرفها في الجبهة عارف سالم مشير الغري، من مديرية رازح بصعدة، وإصابة آخرين".

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