نتانياهو: البحرية الإسرائيلية قد تتخذ إجراء ضد تهريب إيران للنفط

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن البحرية الإسرائيلية قد تتخذ إجراء ضد تهريب إيران للنفط، داعيا القوى العالمية لإحباط أي محاولة من طهران لتفادي العقوبات الأميركية.
وأبلغ نتانياهو ضباط البحرية بأن إيران لا تزال تتبع إجراءات سرية لشحن الوقود مثلما كانت تفعل قبل إبرامها الاتفاق النووي في عام 2015. وخفف الاتفاق من عقوبات الغرب على قطاعها النفطي.
وقال: "تحاول إيران التحايل على العقوبات من خلال تهريب النفط خفية عبر مسارات بحرية. وبناء على مدى تلك المحاولات، سيكون للبحرية دور أكثر أهمية في وقف هذه الأفعال الإيرانية".
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