دفاع روسيا:مقاتلة "سو 27" تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة روسية من طراز "سوخوي-27" أقلعت لاعتراض طائرة استطلاع أميركية من طراز (آر إس 135).

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "شبكات الدفاع الجوي الروسية رصدت فوق المياه المحاذية لبحر البلطيق هدفا جويا كان يقترب من الحدود الروسية. وأقلعت طائرة سوخوي —27 من قوام القوات العامة للدفاع الجوي لاعتراضه".

وأضافت أن "طاقم الطائرة الروسية قام بعد اقترابه إلى مسافة آمنة بتحديد هوية الطائرة باعتبارها قاذفة استطلاع أمريكية من طراز (آر إس 135)".