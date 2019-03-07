أعلن المدير العام لدائرة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية علي أصغر محمدي عن "استعداد طهران لإبرام اتفاقية لتعزيز التعاون مع البرتغال في المجالين القضائي والقانوني".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: مستعدون للتوقيع على اتفاقية قضائية مع البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.