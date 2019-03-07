بومبيو يحث أكراد العراق لتشكيل حكومة إقليمية بأسرع وقت ممكن

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو باتصال هاتفي، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى تشكيل حكومة إقليم كردستان بأسرع وقت. وشدد بومبيو على أهمية "تشكيل حكومة إقليم كردستان، لكي تلبي تطلعات شعب كردستان العراق". يذكر أن التوترات بين بغداد وأربيل تفاقمت بعد إجراء سلطات إقليم كردستان العراق استفتاء حول الاستقلال يوم 25 أيلول الماضي، اعتبرته السلطات العراقية غير دستور وغير شرعي.

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