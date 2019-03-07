وزير خارجية تركيا يطالب حلفاء أنقرة بعدم التدخل في شرائها للأسلحة

أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن على حلفاء أنقرة ألا يتدخلوا في شرائها منظومات دفاعية من دول لا تنتمي لعضوية حلف شمال الأطلسي لأن دول الحلف رفضت طلبات لشراء تلك الأسلحة منها.
وأشار أوغلو إلى أن "هؤلاء الحلفاء الذين يضعون في بعض الأحيان عراقيل أمام شرائنا للأسلحة، حتى ولو خفيفة، بدأوا يشعرون بالضيق بعد شرائنا منظومة صواريخ إس-400".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية ذكرت سابقًا أن واشنطن أبلغت تركيا بوضوح بأنه إذا مضت قدمًا في شراء منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، فإن واشنطن ستعيد تقييم مشاركة أنقرة في برنامج طائرات إف-35 المقاتلة.
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