لقاء بيغون بنظيريه الياباني والكوري الجنوبي سيناقش فشل قمة هانوي

يلتقي الموفد الأميركي إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغون اليوم، في واشنطن نظيريه الياباني والكوري الجنوبي للنظر في فشل قمة هانوي مع بروز مؤشرات الى أنشطة في موقع كوري شمالي لاطلاق الصواريخ، ما يوحي ان بيونغ يانغ بدأت ب"اعادة بناء سريع" لهذه المنشأة.

وسيجري الدبلوماسي لقاءين منفصلين مع ممثل سيول الخاص لملف كوريا الشمالية لي دو-هون والموفد الياباني كينجي كاناسوغي. وثمة لقاء ثلاثي مقرر أيضا وفق ما ذكر مسؤول في الخارجية الأميركية لفرانس برس.