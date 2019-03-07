محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات في مسعى لتأمين الإفراج عن رهائن أميركيين محتجزين في الخارج، لكن رفض تحديد في أي دول.
وأدلى ترامب بهذه التصريحات لصحفيين في البيت الأبيض، وفق سكاي نيوز عربية.
وكان ترامب قد أعلن في 26 فبراير الماضي عن تحرير مواطن أميركي اختطف قبل 18 شهراً في صنعاء.
وصرح حينها أنّ "استعادة الرهائن الأميركيين أولوية لإدارتي، ومع تحرير داني، نكون قد تمكنّا من إطلاق سراح 20 محتجزاً أميركياً منذ انتخابي".
كانت هذه تفاصيل خبر لم يحدد أسمائهم.. ترامب يكشف: نتفاوض للإفراج عن رهائن أميركيين بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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