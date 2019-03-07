محافظ قنا يحضر حفل زفاف عروس من إحدى دور الأيتام

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

شارك اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، مساء الأربعاء، في حفل زفاف عروس من دار الرحمة للأيتام بنجع حمادى بإحدى قاعات الأفراح بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب خالد خلف لله، والنائب فتحي قنديل أعضاء مجلس النواب ونيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها والأستاذ حسين الباز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والعميد ماجد السيد رئيس مجلس مدينة نجع حمادى وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد كبير من المواطنين.

وهنأ الهجان، العروسين والتقط الصور التذكارية معهم.

وأكد الهجان أن محافظة قنا لا تدخر جهدا فى رعاية الأيتام وتوفير فرص الحياة الكريمة وتقديم الدعم المعنوى والمادى لهم ومشاركتهم جميع الأعياد والاحتفالات والمناسبات وتشجيعهم على الجد والعمل وتقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم فى مختلف دور الأيتام بالمحافظة.