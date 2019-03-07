مستقبل وطن بقنا ينظم أول ندوة لتأييد التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - ​قنا- أ ش أ:

نظمت أمانة المرأة بحزب (مستقبل وطن) بمحافظة قنا، أول ندوة لتأييد التعديلات الدستورية تحت عنوان "انزل .. شارك .. قول رأيك" بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت خالد عويس وعضو مجلس النواب أمينة المرأة بالمحافظة سحر صدقي وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد كبير من سيدات القرية.

وقالت صدقي -في بيان اليوم الأربعاء-، إن خطة عمل أمانة المرأة تركزت على الاهتمام بالقرى التي تعاني الكثير من المشكلات بهدف التعرف على تلك المشكلات وحلها.

وأضاف أن الندوة تركزت على توعية السيدات بأهمية المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية ومشاركتها لها تأثير إيجابي على استقرار البلاد .

وأوضحت أمينة المرأة بالمحافظة، أنه تم توعية السيدات بالتعديلات الدستورية المقترحة وتأثيرها الإيجابي على مزيد من الاستقرار السياسي للوطن وإعطائها دفعة قوية نحو تحقيق طموحات وتطلعات الشعب المصري.