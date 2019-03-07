ندوة بـ"المحافظين" عن حق المرأة في التعيين كقاضة بمجلس الدولة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): تنظم لجنة المرأة المركزية بمقر حزب المحافظين الرئيسي بوسط البلد، الخميس، حلقة نقاشية عن حق المرأة في التعيين كقاض في مجلس الدولة. ومن المقرر أن يحضر الندوة لفيف من قيادات الحزب والمتخصصين على رأسهم المستشار محمد عبد المولى، النائب الأول لرئيس الحزب، رضا الدنبوقي رئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، المستشارة حنان عبدالعزيز رئيس استئناف محكمة الأسرة، أمنية جاد صاحبة الدعوى المرفوعة على مجلس الدولة وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

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